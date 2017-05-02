Во Франции Ле Пен обвинили в плагиате речей Фийона

Лидер Национального фронта повторяла целые отрывки из выступлений своего бывшего конкурента

Французские СМИ уличили претендентку на кресло президента Франции Марин Ле Пен в плагиате целых отрывков из выступления бывшего кандидата в президенты Франсуа Фийона. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на ряд французских изданий.

1 мая Ле Пен произнесла речь в городе Вильпент. В ней обнаружили отрывки, которые 15 апреля во своем выступлении в городе Ле-Пюи-ан-Веле провозглашал кандидат от "республиканцев" Франсуа Фийон.

Дословно пересказан отрывок о роли Пиренеев и Альп, которые одновременно отделяют и соединяют Францию с соседними регионами.

Также позаимствован целый абзац о величестве французского языка, который изучают во всем мире, а также французской культуры.

Еще один скопированный пассаж посвящен "двум тоталитарным идеологиям, которые господствуют в измученном мире", консьюмеризме и исламистской идеологии.

В интервью телеканалу LCI вице-президент партии "Национальный фронт" Луи Алио заявил, что выступление Ле Пен не является плагиатом, ведь политическая сила разделяет видение Фийона касательно французской нации.

Напомним, согласно окончательным результатам первого тура президентских выборов во Франции, прошедших 23 апреля 2017 года, Эмануэль Макрон набрал 24,01%, а его главный оппонент Марин Ле Пен - 21,30%. Второй тур назначен на 7 мая.