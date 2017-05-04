В ночь с 3 на 4 мая китайскую столицу накрыла мощная песчаная буря со смогом.
Чрезвычайная ситуация загрязнила воздух и снизила видимость в городе.
Об этом сообщает "Казинформ".
Власти объявили синий уровень опасности. В школах и детсадах приостановлены занятия по физкультуре.
Жителей Пекина просят не покидать свои дома, ограничить прогулки, занятия спортом на улице, закрывать окна в жилых и рабочих помещениях, а при выходе на открытый воздух надевать защитные маски.
Индекс качества воздуха в Пекине составил 630 микрограмм на кубический метр. Отметим, что по стандартам ВОЗ, для здоровья считается нормальным показатель в 10 микрограмм на кубический метр.
Напомним, на Земле зафиксирован антирекорд выбросов углекислого газа.