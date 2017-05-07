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Главная » Мир » Президентом Франции стал Эммануэль Макрон

Президентом Франции стал Эммануэль Макрон

Президентом Франции стал Эммануэль Макрон
Фото: Elle

Марин Ле Пен признала свое поражение

07.05.17 114
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Лидер центристского движения Вперед! Эммануэль Макрон побеждает во втором туре выборов президента Франции согласно данным экзит-поллов.

Об этом сообщают мировые СМИ со сылкой на Reuters.

Согласно данным соцопроса пяти различных агентств, Макрон набрал 65% голосов. В то же время кандидат от ультраправого Национального фронта Марин Ле Пен - лишь 35%.

Отметим, в предвыборной программе Макрона акцент был сделан на дальнейшем дерегулировании экономики и поддержке Европейского Союз. В свою очередь Ле Пен обещала националистическую и антииммиграционную программу, в том числе отказаться от евро и провести референдум о членстве страны в ЕС.

Марин Ле Пен признала свое поражение и уже позвонила своему сопернику, чтобы поздравить его с победой.

"Французы избрали нового президента и выбрали постоянство",  - сказала она.

Кроме того, Ле Пен уже объявила, что "Национальный фронт" начал готовиться к предстоящим выборам в парламент, которые пройдут в июне.

Официальные итоги голосования будут объявлены 11 мая.

Напомним, Макрон лидирует во втором туре выборов на заморских территориях Франции.

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