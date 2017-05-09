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Главная » Мир » На выборах президента в Южной Корее побеждает Мун Чжэ Ин, - экзит-пол

На выборах президента в Южной Корее побеждает Мун Чжэ Ин, - экзит-пол

На выборах президента в Южной Корее побеждает Мун Чжэ Ин, - экзит-пол
Фото из открытых источников

Глава демократической партии "Тобуро" был лидером президентской гонки

09.05.17 47
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На досрочных президентских выборах в Южной Корее победил Мун Чжэ Ин. Об этом свидетельствуют предварительные данные экзит-пола, передает AFP в Twitter.

"Мун выиграл выборы в Южной Корее", - говорится в сообщении.

Напомним, 9 мая 2017 года в Южной Корее состоялись досрочные президентские выборы. Согласно социологическим опросам, бывший глава ранее оппозиционной, а теперь правящей демократической партии "Тобуро" Мун Чжэ Ин был фаворитом президентской гонки.

Предвыборная программа 64-летнего кандидата в президенты Южной Кореи включает в себя более мягкий политический курс в отношениях с КНДР, реформы крупных южнокорейских компаний, таких, как Samsung, и больше самостоятельности в отношениях с США. При этом наибольшей популярностью леволиберальный политик и бывший адвокат-правозащитник пользуется у молодых избирателей.

Досрочные выборы в Южной Корее были назначены после того, как экс-главе государства Пак Кын Хе объявили импичмент и арестовали из-за обвинений в коррупции.

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