Все статьиВсе новостиВсе мнения
Деньги
Общество
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Мир » Турчинов: Россия на учениях "Запад-2017" отработает наступление на Польшу и Литву

Турчинов: Россия на учениях "Запад-2017" отработает наступление на Польшу и Литву

Турчинов: Россия на учениях "Запад-2017" отработает наступление на Польшу и Литву
Александр Турчинов / Фото: facebook.com/rnbou

Агрессор не оставляет попыток усилить свое влияние на Балканах

11.05.17 30
0000

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявляет, что Россия на совместных с Беларусью учениях "Запад-2017" будет отрабатывать наступательные операции против Польши и Литвы.

Об этом Турчинов сказал в интервью одному из украинских изданий, сообщает пресс-служба СНБО.

По словам Турчинова, Россия не оставляет попыток усилить свое влияние на Балканах. Ее агрессивная политика также проявляется в подготовке совместных учений РФ и Беларуси "Запад-2017", где будут отрабатываться наступательные операции.

Как подчеркнул секретарь СНБО, цель учений - проверка готовности войск к проведению широкомасштабных операций при условии жестких ограничений во времени на их подготовку.

"Во время учений также предполагается отработать создание калининградского коридора, что в условиях реальной операции невозможно без агрессии против Литвы и Польши", - сказал Турчинов.

Напомним, 28 апреля президент Украины Петр Порошенко заявил, что получил от президента Беларуси Александра Лукашенко заверения в том, что масштабные российско-белорусские стратегические учения "Запад-2017" вблизи границы Украины не превратятся в военное вторжение. Учения пройдут осенью.

0
Делятся
Google+VKontakte
Show
Show
Теги: , , , ,
Читайте по теме
Турчинов: Россия попытается дестабилизировать ситуацию в Киеве демонстративными терактами72 конверта. Зачем писать письма украинским политзаключённым в РоссииМогерини рассказала, за счет чего будет расширяться ЕС после Brexit

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. Не та победа 9459
  2. Под стеклом. Окна, которых не будет у моей дочери 14279
  3. Vive la France! Что означает победа Эммануэля Макрона для Европы и Украины 11703
  4. С глубоким пониманием. Почему русскоязычные за границей отводят друг от друга взгляд 5866
  5. Кружка Королёва. Как нам избавиться от лагерного мышления 3565
  6. Зачем учить. Филипп Грайер об образовании будущего 3918
  7. Встреча на Марсе. Стэнфордский учёный о будущем человечества 4409
  8. Одесса, в отличие от Львова, дуалистична, — Валерий Хаит 3564
  9. Дворецкий и Украина. Как Богдан Хмельницкий переиграл Московию на Переяславской Раде 3713
  10. Давай сегодня как обычно. "Правила жизни" киевских барменов 3147
  1. Литва построит 45-километровый забор на границе с РФ 4795 / 5253
  2. ГП "Антонов" изменит форму собственности 3689 / 4101
  3. Украина может оказаться под санкциями Евровидения после киевского финала 3126 / 3431
  4. Молдова, Азербайджан, Греция, Швеция, Португалия, Польша, Армения, Австралия, Кипр и Бельгия проходят в финал Евровидения 2891 / 2899
  5. Россия отправила в Сирию десятки новых гаубиц 2835 / 3272
  6. "Сфоткай меня на фоне фашистов!" Как в Киеве отметили 9 мая 2482 / 3236
  7. Битва за Днепр. Почему в Украине сохранилась технология организации беспорядков 2440 / 2722
  8. Убийца украинской биатлонистки получил пожизненный срок 2415 / 2763
  9. Россия переворачивает Минский процесс с ног на голову, - Климкин 2214 / 2423
  10. Мэр Днипра больше не будет финансировать старые ветеранские организации 2156 / 2400
  1. Битва за Днепр. Почему в Украине сохранилась технология организации беспорядков 30 / 2722
  2. Литва построит 45-километровый забор на границе с РФ 26 / 5253
  3. Судьба галицкого Рокфеллера. Как грандиозный скандал лишил Галицию шанса стать новой Калифорнией 16 / 3851
  4. Объять необъятное. Как западный психоэкономист Майкл Мутхукришна ищет ключ к сохранению планеты 15 / 1334
  5. Совет ЕС одобрил безвизовый режим для Украины 13 / 751
  6. ГП "Антонов" изменит форму собственности 11 / 4101
  7. Молдова, Азербайджан, Греция, Швеция, Португалия, Польша, Армения, Австралия, Кипр и Бельгия проходят в финал Евровидения 8 / 2899
  8. Как выжить в будущем. Восемь трендов, которые вскоре изменят мир 8 / 1368
  9. Вашингтон может присоединиться к "нормандскому формату", - Климкин 8 / 990
  10. Венгерское счастье. Возможен ли сепаратизм в Закарпатье 6 / 1439
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы со значками "Р", "Новости партнеров", "Инновации", "Позиция" и "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.