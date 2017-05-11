Турчинов: Россия на учениях "Запад-2017" отработает наступление на Польшу и Литву

Агрессор не оставляет попыток усилить свое влияние на Балканах

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявляет, что Россия на совместных с Беларусью учениях "Запад-2017" будет отрабатывать наступательные операции против Польши и Литвы.

Об этом Турчинов сказал в интервью одному из украинских изданий, сообщает пресс-служба СНБО.

По словам Турчинова, Россия не оставляет попыток усилить свое влияние на Балканах. Ее агрессивная политика также проявляется в подготовке совместных учений РФ и Беларуси "Запад-2017", где будут отрабатываться наступательные операции.

Как подчеркнул секретарь СНБО, цель учений - проверка готовности войск к проведению широкомасштабных операций при условии жестких ограничений во времени на их подготовку.

"Во время учений также предполагается отработать создание калининградского коридора, что в условиях реальной операции невозможно без агрессии против Литвы и Польши", - сказал Турчинов.

Напомним, 28 апреля президент Украины Петр Порошенко заявил, что получил от президента Беларуси Александра Лукашенко заверения в том, что масштабные российско-белорусские стратегические учения "Запад-2017" вблизи границы Украины не превратятся в военное вторжение. Учения пройдут осенью.

