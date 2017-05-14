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Главная » Мир » В понедельник количество пораженных компьютеров в мире может увеличиться

В понедельник количество пораженных компьютеров в мире может увеличиться

В понедельник количество пораженных компьютеров в мире может увеличиться
Фото: iDrop News

Среди жертв на данный момент — много предпринимателей, в том числе крупные корпорации

14.05.17 467
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В результате массовой кибератаки, которая состоялась 12 мая, пострадали более 200 тысяч пользователей минимум в 150 странах мира.

Об этом в воскресенье, 14 мая, заявил глава Европола Роб Уэйнрайт, передает Reuters, которое цитируют мировые СМИ.

Про его словам, существует опасность роста количества пораженных компьютеров, когда люди вернутся к работе в понедельник.

"Глобальный охват беспрецедентный. По последним подсчетам - это более 200 тысяч пострадавших, по меньшей мере, в 150 странах. Среди жертв — много предпринимателей, в том числе крупные корпорации", — сообщил он.

Уэйнрайт отметил, что особенность атаки заключалась в том, что она осуществлялась в сочетании с "червем функциональности" и вирус распространялся автоматически.

Напомним, в пятницу, 12 мая, как минимум 74 страны подверглись масштабной кибератаке с помощью вируса WannaCry. Хакеры атаковали в том числе Великобританию, Испанию, Россию, Украину и Тайвань.

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