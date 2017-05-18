Улицу перед посольством РФ в США могут назвать именем Немцова

Комитет по национальной безопасности и правительственным делам сената конгресса США поддержал законопроект о переименовании улицы напротив здания посольства России в Вашингтоне в честь убитого в 2015 году российского оппозиционного политика Бориса Немцова.
Об этом сообщает ВВС.
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По задумке автора законопроекта, республиканца Марка Рубио, перекресток на Висконсин-авеню будет переименован в "Борис Немцов плаза" и именно такой адрес придется указывать российской дипмиссии.
Напомним, обвиняемый в убийстве Немцова заявил о своей невиновности.