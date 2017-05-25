В России похвастались новым оружием

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что страна получила ряд новых видов оружия. Это, мол, позволяет Кремлю поддерживать "стратегический паритет" с НАТО, пишет Defense News.
Шойгу рассказал, что ядерные силы России оснащены новыми межконтинентальными баллистическими ракетами с повышенной способностью проникать через любую потенциальную ПРО.
Военно-морской флот заказал три новые атомные подводные лодки "Борей", вооруженные ракетой "Булава". Российский министр отметил, что их число достигнет семи в 2021 году.
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Кроме того, после 2021 года военные будут получать модернизированную версию бомбардировщика Ту-160.
Шойгу отметил, что запланированные поставки нового истребителя Т-50 и ракетной системы ПВО С-500 значительно усилят ПВО России.