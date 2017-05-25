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Главная » Мир » СМИ: Российские спецслужбы вербуют агентов в ЕС в клубах боевых искусств

СМИ: Российские спецслужбы вербуют агентов в ЕС в клубах боевых искусств

СМИ: Российские спецслужбы вербуют агентов в ЕС в клубах боевых искусств
Фото из открытых источников

Только в Германии насчитывается 63 подобных клуба

25.05.17 166
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Спецслужбы Российской Федерации используют клубы боевых искусств в Европейском союзе для вербовки агентов в ЕС. Об этом сообщает Euobserver, передает РБК-Украина.

"Российские спецслужбы используют клубы боевых искусств для вербовки потенциальных нарушителей спокойствия в Германии и других странах ЕС", - говорится в сообщении.

Согласно информации издания, число клубов выше, чем сообщалось ранее, и "спящие ячейки" могут организовать насильственные провокации в преддверии предстоящих выборов в Германии.

По словам живущего в Берлине ученого, изучающего российский шпионаж, Дмитрия Хмельницкого, все клубы боевых искусств, которые учат стилю под названием "система", имеют прямые или косвенные связи с военной разведкой ГРУ или внутренними разведывательными службами ФСБ в России. 63-летний ученый бежал из СССР в т ФРГ в 1987 году после того, как его судили за исследование КГБ.

Исследование показало, что в данный момент в Германии насчитывается 63 подобных клуба и их десятки в других странах ЕС, на Западных Балканах и в Северной Америке. Многие из них публично заявляют, что у них есть связи с спецслужбами РФ и используют знаки отличия ГРУ или ФСБ, такие как изображения летучих мышей или святого Георгия.

К примеру, школа System Wolf за 7 лет открыла филиалы в Германии, Греции, Венгрии, Италии, Сербии и Швейцарии и создала немецкую ячейку "Ночных волков" - российской байкерской бригады, лидер которой дружит с президентом России Владимиром Путиным.

В свою очередь, старший офицер ФСБ, уволившийся со службы в 2008 году, рассказал, что ФСБ использовала клубы боевых искусств в Чечне для вербовки мужчин, которых позднее отправили в Германию, представляя в качестве беженцев. Этим агентам можно было дать любое задание.

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