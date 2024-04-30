По данным журналистов, капитан армии Томас Х. стал беспокоиться относительно ядерной эскалации, когда подписался в TikTok на пророссийского влиятельного политика из "Альтернативы для Германии".

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Капитан немецкой армии говорит, что стал российским шпионом из-за опасений, что продолжающаяся война в Украине может перерасти в ядерную. 54-летний армейский капитан Томас Х. (полное имя не называется из-за строгих законов в Германии о конфиденциальности) заявил, что с его стороны "было неправильно" делиться государственными секретами Германии с Москвой. Об этом пишет Newsweek.

Судебный процесс начался в Дюссельдорфе в понедельник, 29 апреля.

Мужчину задержали в августе прошлого года, обвинения предъявили 19 марта. Томас, который до ареста работал на военно-технологическом предприятии, обвиняется в том, что передавал фотографии секретных документов российскому консульству в Бонне. Взамен он ничего не получил.

"Он передал информацию, полученную в ходе профессиональной деятельности, для последующей передачи российской разведке", — заявили прокуроры в первый день суда.

Примерно в то же время, когда он согласился шпионить в пользу России, он стал членом правой популистской политической партии "Альтернатива для Германии" (АдГ).

По данным Deutsche Welle, капитан армии беспокоился по поводу возможной ядерной войны после того, как подписался в TikTok на пророссийского влиятельного человека, связанного с АдГ. Затем Томас связался с российскими властями, чтобы узнать, когда ядерная война начнется.

Офицер выразил сожаление по поводу своих действий в суде, он признал, что обвинения прокуроров были в целом точными и указывали на то, что в то время он находился "в плохом психологическом состоянии".

Напомним, что недавно телеведущий в РФ Дмитрий Киселев предупредил, что Москва немедленно нанесет ядерный удар по США, Великобритании и Франции, если НАТО напрямую вмешается в войну в Украине.

Также сообщалось, что Владимир Соловьев предупредил, что после отправки войск НАТО в Украину РФ уничтожит штаб-квартиру французской армии во Франции.