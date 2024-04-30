За даними журналістів, капітан армії Томас Х. почав непокоїтися щодо ядерної ескалації, коли підписався в TikTok на проросійського впливового політика з "Альтернативи для Німеччини".

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Капітан німецької армії каже, що став російським шпигуном через побоювання, що війна в Україні може перерости в ядерну. 54-річний армійський капітан Томас Х. (повне ім'я не називається через суворі закони в Німеччині про конфіденційність) заявив, що з його боку "було неправильно" ділитися державними секретами Німеччини з Москвою. Про це пише Newsweek.

Судовий процес розпочався в Дюссельдорфі в понеділок, 29 квітня. Чоловіка затримали в серпні минулого року, звинувачення висунули 19 березня. Томаса, який до арешту працював на військово-технологічному підприємстві, звинувачують у тому, що передавав фотографії секретних документів російському консульству в Бонні. За свої послуги він нічого не отримав.

"Він передав інформацію, отриману під час професійної діяльності, для російської розвідки", — заявили прокурори в перший день суду.

Приблизно в той самий час, коли він погодився шпигувати на користь Росії, він став членом правої популістської політичної партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН).

За даними Deutsche Welle, капітан армії непокоївся з приводу можливої ядерної війни після того, як підписався в TikTok на проросійську впливову людину, пов'язану з АдГ. Потім Томас зв'язався з російською владою, щоб дізнатися, коли ядерна війна почнеться.

Офіцер висловив жаль з приводу своїх дій у суді, він визнав, що звинувачення прокурорів були загалом точними й вказували на те, що в той час він перебував "у поганому психологічному стані".

Нагадаємо, що нещодавно телеведучий у РФ Дмитро Кисельов попередив, що Москва негайно завдасть ядерного удару по США, Великій Британії та Франції, якщо НАТО безпосередньо втрутиться у війну в Україні.

Також повідомлялося, що Володимир Соловйов попередив, що після виправляння військ НАТО в Україну РФ знищить штаб-квартиру французької армії у Франції.