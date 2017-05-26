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Главная » Мир » В Молдове задержали мэра столицы

В Молдове задержали мэра столицы

В Молдове задержали мэра столицы
Фото: openarticle.ru

Если вина мэра будет доказана, ему грозит тюремное заключение сроком до 7 лет

26.05.17 112
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Офицеры национального центра по борьбе с коррупцией в рамках расследования уголовного дела о махинациях с платными парковками в Кишиневе задержали на трое суток мэра столицы Дорина Киртоакэ. Об этом сообщили в Центре по борьбе с коррупцией, передает Укринформ.

В ходе проведенных следственных мероприятий было установлено, что мэр Дорин Киртоакэ дал указания своему заместителю Нистору Грозаву, который был председателем комиссии по подбору компании для строительства платных парковок, подписать контракт с австро-венгерской компанией EME PARKLEITSYSTEM GmbH  без его утверждения на муниципальном совете. Согласно законодательству о государственно-частном партнерстве, подобные документы подписываются лишь после их утверждения муниципальным советом.

Помимо этого, нарушая законодательство, мэр завизировал градостроительный сертификат для проектирования платных парковок.

Сообщается также, что компания EME PARKLEITSYSTEM GmbH стала победителем тендера в результате договоренности с чиновниками мэрии и бизнесменом Александром Пинчевским, который, согласно материалам следствия, был теневым руководителем этого проекта.

Если вина мэра будет доказана, ему грозит тюремное заключение сроком до 7 лет.

Ранее по этому же делу были арестованы вице-мэр Нистор Грозаву, исполняющий обязанности начальника управления автотранспорта мэрии Игорь Гамрецкий и бизнесмен Александру Пинчевский.

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