Навальный готовит новые антикоррупционные митинги в России

В мэрию Москвы подана заявка на проведение 12 июня митинга против коррупции. Ее копию на своем сайте опубликовал российский оппозиционер Алексей Навальный.

Время проведения акции - с 14:00 до 17:00 12 июня, заявленное число участников - до 15 тыс. человек.

Цель мероприятия - "выступление в поддержку требований расследовать факты коррупции высших должностных лиц России".

"26 марта мы всем продемонстрировали, что собираем людей больше всех. У нас без денег и на "несанкционированные" акции выходит людей больше, чем власти собирают путём принудительного сгона бюджетников", - говорится в сообщении Навального.

Российский оппозиционер добавил, что на данный момент об участии в акции 12 июня заявили инициативные группы в 212 городах страны.

Напомним, 26 марта в городах России прошли шествия и митинги против коррупции, которые сопровождались массовыми задержаниями активистов. В одной только Москве полиция доставила в участки более 100о человек. В самом начале был задержан и инициатор акции Алексей Навальный.

Поводом для митингов них стало расследование Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального о "тайной империи" Дмитрия Медведева.

В начале марта Навальный обвинил премьер-министра РФ Дмитрия Медведева в создании "коррупционной империи". В расследовании говорилось, что Медведев и его доверенные люди "создали преступную схему, основанную не на офшорах, как это часто бывает, а на некоммерческих фондах". В обслуживании схем Медведева и его недвижимости задействованы тысячи людей. В ФБК утверждают, что Медведев контролирует несколько благотворительных фондов, в которые перечислены 70 миллиардов рублей (за какой период, не уточняется). Кроме того, в расследовании рассказывается о двух яхтах, которые были пришвартованы в резиденции Медведева в Плесе. Яхты оформлены на близкую к Медведеву структуру.