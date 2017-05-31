СМИ: Трамп оставил номер своего мобильного лидерам других стран и призвал их звонить напрямую

Премьер Канады якобы уже воспользовался этой возможностью

Президент США Дональд Трамп поделился номером своего мобильного телефона с президентами других стран и призвал их звонить ему напрямую. Об этом сообщает агентство Associated Press, передает ZN,UA.

"Необычное приглашение (звонить на мобильный, - ред.) нарушает дипломатический протокол и вызывает озабоченность относительно безопасности и режима секретности коммуникаций главнокомандующего США", - отмечает агентство.

Предложение говорить по мобильному Трамп сделал лидерам Мексики и Канады. Премьер-министр Канад Джастин Трюдо этим уже воспользовался. Однако администрации Трампа и Трюдо воздержались от комментариев.

Кроме того, Трамп и президент Франции Эмманюэль Макрон также обменялись номерами мобильных телефонов. Французский источник не располагает информацией о том, собирается ли глава Франции воспользоваться данным предложением.

Ранее американские СМИ сообщили, что советник Белого дома, зять президента США Джаред Кушнер предлагал послу России в США установить скрытый канал коммуникаций между переходной командой Дональда Трампа и представителями российского правительства.