Обама надеется, что бизнес не поддержит решение Трампа о выходе из Парижского соглашения

Бывший президент США Барак Обама раскритиковал решение Дональда Трампа вывести США из Парижского климатического соглашения. Об этом говорится в официальном заявлении Обамы, передает Громадське.

По словам экс-президента США, эта сделка имела целью "защитить мир, который мы оставляем нашим детям".

"Нациями, которые остаются в Парижской соглашении, будут страны, которые пожинают плоды в виде рабочих мест во вновь созданных отраслях", – сказал Обама.

Бывший президент США выразил надежду, что города и бизнес активизируются для защиты планеты.

"Даже если эта администрация присоединится к небольшой группе стран, которые отрицают будущее, я уверен, что штаты, города и бизнес активизируются еще больше, чтобы помочь будущим поколениям защитить планету", – отметил Обама.

Напомним, вечером 1 июня президент США Дональд Трамп объявил о выходе страны из Парижского соглашения о противодействии глобальному потеплению. Трамп также заявил, что может "перезаключить более выгодное соглашение для США".

Соглашение было подписано в Париже 22 апреля 2015 десятками государств, которые являются основными загрязнителями атмосферы парниковыми газами. Оно вступила в силу 4 ноября 2016.

США станут третьей страной после Сирии и Никарагуа, которая отказалась от участия в соглашении о климате.

Мировые лидеры осудили решение президента США.