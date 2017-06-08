В России уже раскритиковали курс Украины на интеграцию в НАТО

Пресс-секретарь российского президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва обеспокоена расширением НАТО. Так он прокомментировал курс Украины на вступление в альянс, передает РБК.

Украина, по словам Пескова, является страной, в которой "продолжается гражданская война".

"В Москве традиционно с недоверием и озабоченностью относятся к процессу расширения НАТО в сторону наших границ. Считаем, что это угрожает нашей безопасности и балансу сил в евразийском регионе. Разумеется, российская сторона принимает все необходимые меры для ребалансировки ситуации и обеспечения собственной безопасности", - заявил он.

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По словам Пескова, решение о принятии новых стран в альянс "принимается в Брюсселе и в тех столицах, где осуществляется общее руководство процессом".

Напомним, 8 июня Верховная Рада приняла в целом законопроект №6470 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно внешнеполитического курса Украины. Документом предусматривается, что вступление в Североатлантический альянс с сегодняшнего дня является одним из национальных приоритетов страны.