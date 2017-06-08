Нет сомнения, что Россия вмешалась в выборы США, – экс-директор ФБР

Экс-директор ФБР Джеймс Коми уверен, что Россия вмешалась в президентские выборы в США. Об этом он заявил 8 июня во время открытых слушаний комитета Сената США по разведке, который ведет расследование в отношении вмешательства РФ в выборы, передает Европейская правда со ссылкой на Bloomberg.

"Нет сомнения, что Россия вмешалась в выборы в США", - заявил Коми.

Впрочем, экс-директор ФБР верит, что действия России не повлияли на результаты голосования.

По его словам, о связанных с Россией попытках хакерских атак он узнал в конце лета 2015 года. По оценке Коми, российские хакеры пытались получить доступ к сотням организаций.

"Может быть, более тысячи, но по крайней мере сотням", - сказал он.

Он также отметил, что Дональд Трамп не просил его остановить расследование в отношении вмешательства России. Однако свои разговоры с Трампом назвал "очень тревожными".

Коми отметил, что он не может отвечать на вопросы, касающиеся расследования ФБР, во время открытых слушаний.

Напомним, Дональд Трамп уволил директора ФБР Джеймса Коми в начале мая, объяснив свое решение тем, что Коми "не в состоянии управлять бюро". Подозревают, что Дональд Трамп мог уволить Коми из-за активизации расследования относительно вмешательства России в выборы президента США.