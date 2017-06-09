Польша и Дания согласовали альтернативу газпромовским "потокам"

Стратегия Польши предусматривает диверсификацию не только источников, но и направлений поставок энергоносителей

Польша подпишет с Данией в Копенгагене названный переломным документ о строительстве Baltic Pipe (Балтийский трубопровод), что в перспективе позволит заменить газ из России. Об этом перед поездкой в Данию заявила глава польского правительства Беата Шидло, передает Укринформ.

"Во время визита в Копенгаген подпишем с премьером Ларсом Расмуссеном очень важный меморандум по проекту Baltic Pipe. Сегодняшний день является переломным в подготовке и реализации этой инвестиции", – заявила Шидло.

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Стратегия Польши предусматривает диверсификацию не только источников, но и направлений поставок энергоносителей. После 2022 года, когда завершится так называемый Ямальский долгосрочный контракт с российским Газпромом, поставки газа будут опираться на "Северные ворота", то есть соединение по трубопроводу залежей норвежского шельфа через Данию к польскому побережью.

На сегодняшний день польская нефтегазовая компания PGNiG имеет на норвежском шельфе 20 концессий и добывает там 600 млн куб. м газа. Ожидается, что в 2022 году добыча возрастет до 2,5 млрд куб. м газа.