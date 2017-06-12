Полиция Москвы "по-человечески" попросила участников антикоррупционных митингов не высовываться

Если кто-то будет проявлять "особые" чувства, то полиция может их "заметить"

Российская полиция не будет препятствовать "гуляниям" на Тверской, если сторонники политика Алексея Навального придут туда без плакатов и не будут выкрикивать лозунгов.

Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции "Эхо Москвы" начальник департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Владимир Черников.

"Если человек придет с плакатом политического содержания или будет выкрикивать лозунги, он 100% потенциальный "клиент" полицейских", - сказал он.

Черников напомнил, что сегодня на Тверской будут проводиться различные праздничные мероприятия в честь Дня России.

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"Если граждане спокойно гуляют и проявляют чувство солидарности с большинством людей, которые придут отмечать День России, все будет спокойно и хорошо. Если они будут проявлять "особые" чувства, полиция может их заметить. Пожалуйста, ведите себя соответственно, адекватно, и никаких претензий никто к вам предъявлять не будет", — заключил чиновник.

Ранее российский оппозиционер Алексей Навальный объявил, что согласованный с городскими властями митинг на проспекте Сахарова переносится на Тверскую. Такое решение было принято из-за отказа всех подрядчиков сотрудничать с организаторами акции и устанавливать на проспекте Сахарова сцену и звук для выступления. Шествие на Тверской улице не согласовано с мэрией Москвы.

Напомним, в России проходят антикоррупционные митинги.