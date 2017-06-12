Российского оппозиционера обвиняют в повторном нарушении правил организации митингов и неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции

Оппозиционер Алексей Навальный задержан в подъезде собственного дома.

Об этом в твиттере заявила его супруга Юлия.

"Привет. Это Юля Навальная. Всех с праздником. Алексея задержали в подъезде дома", — написала она в твиттер-аккаунте оппозиционера.

На Навального будут составлены протоколы по ч.8 ст. 20.2 (повторное нарушение правил организации митингов) и 19.3 (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции) КоАП, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

Глава избирательного штаба Навального Леонид Волков сообщил, что в офисе ФБК, откуда он вел трансляцию с акций протеста, отключили электричество и интернет.

Отметим, днем ранее Навальный призвал своих сторонников приходить не на проспект Сахарова, где должна была пройти согласованная акция оппозиции, а на Тверскую улицу, где подобную акцию с властями не согласовали.

Напомним, полиция Москвы "по-человечески" попросила участников антикоррупционных митингов не высовываться.