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Главная » Мир » Закон о ратификации соглашения об ассоциации Украины и ЕС подписан Минюстом Нидерландов

Закон о ратификации соглашения об ассоциации Украины и ЕС подписан Минюстом Нидерландов

Закон о ратификации соглашения об ассоциации Украины и ЕС подписан Минюстом Нидерландов
Фото: Зеркало недели

Следующим шагом должна стать публикация в Официальном журнале Нидерландов

 

13.06.17 38
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Минюст Нидерландов одобрил ратификацию Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.

Следующим шагом должна стать публикация в Официальном журнале Нидерландов.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Супер, что Минюст Нидерландов подписал закон о ратификации Соглашения об ассоциации! Ждем завтра публикацию в официальном издании", - написал министр в своем Twitter.

Отметим, нижняя палата парламента Нидерландов (Палата представителей) 23 февраля официально подтвердила ратификацию Соглашения об ассоциации с Украиной, в свою очередь Верхняя палата парламента Нидерландов (Сенат) провела голосование 30 мая.

Однако для завершения ратификационного процесса документ должен был быть подписан, опубликован в Официальном журнале Нидерландов и передан на хранение в Генеральный секретариат.

После этого Европейскому Союзу необходимо доработать процедуры заключения Соглашения и сдать на хранение свои документы о ратификации. Соглашение вступит в силу в первый день второго месяца после даты сдачи на хранение последней ратификационной грамоты или документа об утверждении.

Напомним, глава представительства Евросоюза в Украине Хьюг Мингарелли выразил уверенность в том, что соглашение вступит в силу в полном объеме 1 сентября 2017 года.

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