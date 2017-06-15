Россияне из партии Навального попросили политубежище в Украине

Двое российских оппозиционеров из партии Алексея Навального во время прохождения пограничного контроля попросили политического убежища в Украине.
Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.
"Мужчины прибыли в пункт пропуска и, предъявив для контроля загранпаспорта граждан Российской Федерации, сразу выразили намерение получить защиту на территории Украины в связи с их политическим преследованием на территории России", - сообщает ГПСУ.
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Обоих пропустили через границу и направили в миграционную службу.
Напомним, очередной российский "гумконвой" вторгся в оккупированный Донбасс.