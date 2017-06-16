В Лондоне полицейские арестовали вооруженного ножом мужчину, который пытался проникнуть в здание Вестминстерского дворца.

В Сети опубликовано видео с места происшествия.

По информации полицейских, мужчине около 30 лет. С ножом он двинулся с одной из двери парламента, где недавно преступник напал на полицейского.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Насиров может предстать перед судом Великобритании

Однако в этот раз правоохранители быстро отреагировали на ситуацию и быстро уложили подозреваемого на землю. Затем они обратились к прохожим, чтобы те держались от места происшествия подальше.

Напомним, тронную речь Елизаветы II перенесли.