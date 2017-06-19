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Главная » Мир » Партия Макрона победила на парламентских выборах во Франции

Партия Макрона победила на парламентских выборах во Франции

Партия Макрона победила на парламентских выборах во Франции
Фото: EPA

"Вперед, республика!" получит 308 мест из 577 в нижней палате Национального собрания

19.06.17 29
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Министерство внутренних дел Франции заявило о завершении подсчета голосов во втором туре парламентских выборов.

По итогам голосования движение президента страны Эммануэля Макрона "Вперед, республика!" получит 308 мест из 577 в нижней палате Национального собрания.

Союзная президенту партия "Демократическое движение" получит 42 мандата. партия "Республиканцы" получила 113 депутатских мандата, Социалистическая партия - 29, Союз демократов и независимых - 18, "Национальный фронт" Марин Ле Пен - 8, "Непокорившаяся" Франция Жан-Люка Меланшона - 17.

Явка на выборах составила 42%.

Напомним, Марин Ле Пен пошла с протянутой рукой.

 

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