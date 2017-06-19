Во Франции рекордное количество женщин станет депутатами

Парламентарии женского пола займут почти 40% мест в Национальном собрании

Во Франции на выборах в Национальное собрание (нижнюю палату парламента - Национальной ассамблеи) избрали рекордное количество женщин. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на France24.

Во втором туре выборов 18 июня в нижнюю палату парламента, которая имеет 577 мест, были избраны 223 женщины. Таким образом, представительство женщин, которые получили 38,65% мест в Национальном собрании, стало рекордным для французского парламента.

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В предыдущем созыве в нижней палате заседали 155 законодателей женского пола, а в 1945 году среди депутатов были только 33 женщины.

Напомним, по итогам второго тура выборов 18 июня во Франции партия президента Эммануэля Макрона "Вперед, республика!" получила 308 мест из 577 в нижней палате Национального собрания. Союзная президенту партия "Демократическое движение" получила 42 мандата, "Республиканцы" - 113 депутатских мандата, Социалистическая партия - 29, Союз демократов и независимых - 18, "Национальный фронт" Марин Ле Пен - 8, "Непокорившаяся Франция" Жан-Люка Меланшона - 17.