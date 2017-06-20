Трамп ненадолго присоединится к Порошенко, - Белый дом

О чем будут говорить президенты, не уточняется

Во вторник, 20 июня, в Вашингтоне состоится встреча президентов Украины и США Петра Порошенко и Дональда Трампа.

Как сообщили в Белом доме, она пройдет в трехстороннем формате, передает DW.

Из расписания президента США следует, что встреча запланирована на 18:00.

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Так, Трамп, у которого на это время намечен также рабочий брифинг с советником по национальной безопасности Гербертом Макмастером, ненадолго присоединится к Порошенко и вице-президенту Майклу Пенсу.

Что именно планируется обсудить в ходе этой встречи, в Белом доме не уточнили.

Напомним, администрация Трампа хочет смягчить законопроект о новых санкциях против РФ.