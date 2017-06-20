Российский закон о запрете гей-пропаганды среди детей признан дискриминационным

Европейский суд по правам человека решил, что российский закон о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди детей является дискриминационным и нарушает право на свободу самовыражения.

Жалобу в ЕСПЧ подали активисты движения ЛГБТ Николай Баев, Алексей Киселев и основатель GayRussia.ru Николай Алексеев.

Как передает Медуза, все они с 2009 по 2012 годы привлекались в России к ответственности за пропаганду нетрадиционных отношений.

Напомним, с лета 2013 года в России действует административное наказание за гей-пропаганду среди несовершеннолетних. За это грозит до 5 тысяч рублей штрафа, а если пропаганда велась в интернете - до 100 тысяч рублей.

С 2014 по 2016 годы по этому закону в России оштрафовали 14 человек.