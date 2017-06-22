Все статьиВсе новостиВсе мнения
Деньги
Общество
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Мир » Макрон представил обновленное правительство Франции

Макрон представил обновленное правительство Франции

Макрон представил обновленное правительство Франции
Эммануэль Макрон / Фото: Marie Claire

Из тридцати должностных лиц - пятнадцать мужчин и пятнадцать женщин

22.06.17 46
100

Президент Франции Эммануэль Макрон представил обновленное правительство после ряда отставок министров.

Об этом сообщает DW.

Министром обороны Франции стала Флоранс Парли, которая раньше работала в министерстве экономики.

Министерство юстиции возглавила судья Конституционного суда Франции Николь Белюбе.

Министром по европейским делам стала Натали Луазо - экс-директор Национальной школы администрации, в которой проходили обучение представители политической элиты Франции.

Министром территориальной сплоченности стал экс-министр сельского хозяйства Жак Мезар.

Министерство сельского хозяйства возглавил соратник президента  Стефан Травер.

Всего в новом правительстве Франции тридцать должностных лиц: пятнадцать мужчин и пятнадцать женщин.

Напомним, во Франции рекордное количество женщин станет депутатами.

1
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
Красавчик Эммануэль и бедная Тереза. Как меняется политическое лицо ЕвропыПеред саммитом G20 Макрон хочет встретиться в формате нормандской четверкиВо Франции рекордное количество женщин станет депутатами

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. Глаза армии. Как волонтеры помогли прозреть украинской армии 5928
  2. Других нет. Фотопроект о том, что все дети разные, но все они прежде всего дети 1879
  3. Не ждали. Как безвиз изменит украинский туррынок 13822
  4. Если бы человек вёл себя так, как ведут себя нации, его поместили бы в сумасшедший дом, — Игорь Романов 2640
  5. Путин как судьба. Где взять волю, чтобы получить свободу 2593
  6. "Свобода от" и "свобода для". Зачем Украине нужно менять советский режим на безвизовый 2431
  7. Хотите зарабатывать — не идите в писатели, станьте адвокатом или банкиром, — Майкл Каннингем 1546
  8. След единорога. Какие скелеты можно найти в шкафах музея в центре Киева 1821
  9. Одна в поле. Оксана Забужко о том, почему принцессы не манипулируют мужчинами 3021
  10. Кровь и бензин. Главные сериалы июня 1874
  1. Аннексия Крыма не была спонтанной, — майор Сил специальных операций Алексей Никифоров 7141 / 8022
  2. Украина — не Панама, Порошенко — не Варела. Что пишут о встрече президентов Украины и США 5483 / 6161
  3. Размазывая траур. Почему Украине нужно забыть о 22 июня 3437 / 3913
  4. Керченский мост угрожает национальной безопасности Украины 3262 / 3575
  5. Порошенко: В оккупированном Донбассе больше танков, систем залпового огня и артиллерии, чем у Бундесвера 2121 / 2330
  6. В Киеве продается Президент-Отель 1945 / 2135
  7. Американским СМИ пришлось переписать новости после визита Порошенко к Трампу 1908 / 2102
  8. Крепкий пацан. Как мэр Днепра пытается следовать заветам Лёни Космоса 1851 / 3781
  9. ВНО по украинскому языку и литературе сдали на максимум только четверо участников 1723 / 1811
  10. В Украине больше нет закона Савченко 1638 / 1809
  1. Аннексия Крыма не была спонтанной, — майор Сил специальных операций Алексей Никифоров 36 / 8022
  2. Размазывая траур. Почему Украине нужно забыть о 22 июня 32 / 3913
  3. Запретный лист. К чему приведёт легализация легких наркотиков 15 / 1371
  4. Порошенко: В оккупированном Донбассе больше танков, систем залпового огня и артиллерии, чем у Бундесвера 12 / 2330
  5. Других нет. Фотопроект о том, что все дети разные, но все они прежде всего дети 9 / 1879
  6. Расстрел в нагрузку. Что важно помнить адептам "русского мира" в Крыму 8 / 3909
  7. Считайте, что Минздрав уже вступил в НАТО, — Александр Линчевский 8 / 1831
  8. Украина — не Панама, Порошенко — не Варела. Что пишут о встрече президентов Украины и США 7 / 6161
  9. Форма и содержание. Что имел в виду "кровавый пастор", говоря о необходимости закончить АТО 6 / 4333
  10. Керченский мост угрожает национальной безопасности Украины 6 / 3575
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы со значками "Р", "Новости партнеров", "Инновации", "Позиция" и "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.