Макрон представил обновленное правительство Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон представил обновленное правительство после ряда отставок министров.
Об этом сообщает DW.
Министром обороны Франции стала Флоранс Парли, которая раньше работала в министерстве экономики.
Министерство юстиции возглавила судья Конституционного суда Франции Николь Белюбе.
Министром по европейским делам стала Натали Луазо - экс-директор Национальной школы администрации, в которой проходили обучение представители политической элиты Франции.
Министром территориальной сплоченности стал экс-министр сельского хозяйства Жак Мезар.
Министерство сельского хозяйства возглавил соратник президента Стефан Травер.
Всего в новом правительстве Франции тридцать должностных лиц: пятнадцать мужчин и пятнадцать женщин.
Напомним, во Франции рекордное количество женщин станет депутатами.