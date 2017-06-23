Президент Чехии поддерживает выход страны из Евросоюза

Президент Чехии Милош Земан заявил о поддержке проведения референдума о выходе страны из Европейского союза. Об этом он заявил на конференции о чешских национальных приоритетах "Жофинский форум", передает Эспрессо со ссылкой на Радио Прага.
При этом Земан уточнил, что сам голосовал бы против выхода из ЕС, а поддержку идеи проведения референдума объяснил тем, что он является сторонником прямой демократии. По словам политика, этот вопрос должны решать граждане.
Кроме того, Земан отметил, что чехи опасаются введения евро.
"Чешская Республика готова к вступлению в зону евро уже более 10 лет, наша страна выполняет критерии Маастрихтского договора, но есть ментальный барьер. Только 30% чехов выступают за введение евро", - сказал политик.
Ранее президент Чехии Милош Земан заявил, что характеристика его как пророссийского политика – стандартный слоган его оппонентов.