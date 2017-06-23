Президент Чехии поддерживает выход страны из Евросоюза

Но сам проголосовал бы против

Президент Чехии Милош Земан заявил о поддержке проведения референдума о выходе страны из Европейского союза. Об этом он заявил на конференции о чешских национальных приоритетах "Жофинский форум", передает Эспрессо со ссылкой на Радио Прага.

При этом Земан уточнил, что сам голосовал бы против выхода из ЕС, а поддержку идеи проведения референдума объяснил тем, что он является сторонником прямой демократии. По словам политика, этот вопрос должны решать граждане.

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Кроме того, Земан отметил, что чехи опасаются введения евро.

"Чешская Республика готова к вступлению в зону евро уже более 10 лет, наша страна выполняет критерии Маастрихтского договора, но есть ментальный барьер. Только 30% чехов выступают за введение евро", - сказал политик.

Ранее президент Чехии Милош Земан заявил, что характеристика его как пророссийского политика – стандартный слоган его оппонентов.