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Главная » Мир » СМИ: На русскоязычных сайтах можно купить пароли британских министров и послов
СМИ: На русскоязычных сайтах можно купить пароли британских министров и послов
Фото: activistpost.com

СМИ: На русскоязычных сайтах можно купить пароли британских министров и послов

Необычный товар продают хакеры

23.06.17 64
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Хакеры продают и обменивают пароли британских чиновников и правоохранителей на русскоязычных интернет-площадках. Об этом пишет газета The Times, передает 112 Украина.

Сообщается, что хакеры завладели адресами электронной почты и паролями, принадлежащими министрам, послам и высокопоставленным полицейским.

Газета отмечает, что "два огромных списка украденных данных содержат частные сведения 1 тыс. британских депутатов и сотрудников парламента, 7 тыс. сотрудников полиции и более 1 тыс. сотрудников министерства иностранных дел".

Напомним, экс-директор ФБР Джеймс Коми уверен, что Россия вмешалась в президентские выборы в США.

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