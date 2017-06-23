СМИ: На русскоязычных сайтах можно купить пароли британских министров и послов

Хакеры продают и обменивают пароли британских чиновников и правоохранителей на русскоязычных интернет-площадках. Об этом пишет газета The Times, передает 112 Украина.
Сообщается, что хакеры завладели адресами электронной почты и паролями, принадлежащими министрам, послам и высокопоставленным полицейским.
Газета отмечает, что "два огромных списка украденных данных содержат частные сведения 1 тыс. британских депутатов и сотрудников парламента, 7 тыс. сотрудников полиции и более 1 тыс. сотрудников министерства иностранных дел".
Напомним, экс-директор ФБР Джеймс Коми уверен, что Россия вмешалась в президентские выборы в США.