На парламент Венесуэлы напали вооруженные люди

В Венесуэле группа вооруженных людей напала на здание парламента.
Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на пресс-службу Национальной ассамблеи Венесуэлы.
У здания парламента Венесуэлы проходила мирная акция протеста.
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В результате нападения на здание парламента, которое совершила группа вооруженных лиц, четыре человека получили ранения.
Атакующие написали на стенах парламента Венесуэлы: "Чавес жив" и "У вас есть 37 дней".
Напомним, младенческая смертность в Венесуэле выросла на 30%.