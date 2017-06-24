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На парламент Венесуэлы напали вооруженные люди

На парламент Венесуэлы напали вооруженные люди
Фото: Национальная ассамблея Венесуэлы

Четыре человека получили ранения

24.06.17 72
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В Венесуэле группа вооруженных людей напала на здание парламента.

Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на пресс-службу Национальной ассамблеи Венесуэлы.

У здания парламента Венесуэлы проходила мирная акция протеста.

В результате нападения на здание парламента, которое совершила группа вооруженных лиц, четыре человека получили ранения.

Атакующие написали на стенах парламента Венесуэлы: "Чавес жив" и "У вас есть 37 дней".

Напомним, младенческая смертность в Венесуэле выросла на 30%.

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