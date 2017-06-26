РФ отзывает посла из США из-за расследования его контактов с советниками Трампа, – СМИ

Российская Федерация отзывает своего посла Сергея Кисляка из Вашингтона. Об этом сообщает американское издание BuzzFeed News со ссылкой на три источника, передает УНИАН.

Издание отмечает, что решение вернуть Кисляка в Россию вместо того, чтобы назначить его на руководящую должность в Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке, как об этом сообщали ранее несколько СМИ, появилось на фоне расследований ФБР и Конгрессом США контактов российского дипломата с главными советниками Дональда Трампа во время избирательной кампании в 2016 году.

Вместе с тем сказано, что уход Кисляка давно уже ожидался, но в Москве не подтверждали дату его отъезда. В то же время, бизнес-совет США-Россия организует прощальный вечер с послом Кисляком, который должен состояться 11 июля в отеле St. Regis.

Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова 26 июня сказала, что Кисляк, работающий в США уже 9 лет, войдет в историю как человек, который сделал все возможное для развития двусторонних отношений, даже в самые сложные времена.