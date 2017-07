По меньшей мере 17 человек ранены в результате стрельбы в американском городе Литл Рок в штате Арканзас.

Как сообщает ВВС Украина со ссылкой на местную полицию, неизвестный открыл огонь во время концерта в ночном клубе Power Lounge 1 июля в 02:30 по местному времени.

Пострадал 16-летний юноша.

По данным полиции, многие получили ранения, когда выбегали из клуба, услышав звуки выстрелов.

Один человек находился в критическом состоянии, однако позже медики сообщили, что его состояние улучшилось. Жизни других людей, получивших ранения, ничего не угрожает.



Информации о том, кто стрелял нет. Полиция считает, что происшествие не является терактом.

#BREAKING: Video shows moments leading up to at least 17 people being shot at nightclub in downtown Little Rock (Courtesy: Darryl Rankin). pic.twitter.com/aBgYfF4FNu