США и союзники из G7 могут выделить Украине $50 млрд помощи, — Bloomberg

По словам журналистов, затраты на эту помощь будут возмещены за счет непредвиденных прибылей от российских активов, которые были заморожены в Европе.

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США ведут переговоры с близкими партнерами из G7, чтобы убедить их совместно выделить Украине помощь в размере до 50 млрд долларов. Об этом пишет издание Bloomberg.

По словам журналистов, затраты на эту помощь будут возмещены за счет непредвиденных прибылей от российских активов, которые были заморожены. Штаты настаивают на заключении соглашения на встрече лидеров "Большой семерки" в Италии, которая пройдет в июне. Правда, переговоры идут тяжело и до соглашения могут пройти месяцы.

В материале говорится, что план говорит о решительной поддержке Украины со стороны Вашингтона даже после того, как Конгресс США одобрил помощь Киеву в размере 61 миллиарда долларов. Этот шаг также окажет новое давление на Европейский Союз, чтобы тот отказался от своих возражений против использования замороженных российских активов.

Как рассказала министр финансов США Джанет Йеллен, Вашингтон хочет, чтобы США помогали Украине при помощи замороженных российских активов, не в одиночку.

"В идеале мы хотели бы, чтобы в этом участвовала вся "Большая семерка", а не просто чтобы Соединенные Штаты делали это в одиночку", — сказала она.

Издание пишет, что большинство европейских стран выступают против прямой конфискации активов РФ и скептически относятся к предложениям, которые, как они опасаются, могут подорвать стабильность евро или подвергнуть их "возмездию" со стороны России.

Источники сообщают, что усилия США, по сути, сводятся к поиску способа предоставить Украине максимально возможную поддержку быстро, а не в меньших объемах, путем более эффективной мобилизации прибыли, полученной от замороженных активов России.

Ранее СМИ сообщали, что Байден будет меньше уделять внимания Украине из-за избирателей. По словам журналистов, многие американцы озабочены в первую очередь экономическими проблемами в США. Именно их на свою сторону хотят привлечь демократы.

Разведка США считает, что война не закончится в ближайшее время. По словам директора Национальной разведки Эврил Хейнс, Россия ускорила восстановление своих военных мощностей и увеличила расходы на оборону до 7% ВВП, что почти вдвое превышает средний исторический показатель.