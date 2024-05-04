США і союзники з G7 можуть виділити Україні $50 млрд допомоги, — Bloomberg

За словами журналістів, витрати на цю допомогу будуть відшкодовані за рахунок непередбачених прибутків від російських активів, які були заморожені в Європі.

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США ведуть переговори з близькими партнерами з G7, щоб переконати їх спільно виділити Україні допомогу в розмірі до 50 млрд доларів. Про це пише видання Bloomberg.

За словами журналістів, витрати на цю допомогу будуть відшкодовані за рахунок непередбачених прибутків від російських активів, які були заморожені. Штати наполягають на укладенні угоди на зустрічі лідерів "Великої сімки" в Італії, яка відбудеться в червні. Щоправда, переговори йдуть важко і до угоди можуть пройти місяці.

У матеріалі йдеться про те, що план свідчить про рішучу підтримку України з боку Вашингтона навіть після того, як Конгрес США схвалив допомогу Києву в розмірі 61 мільярда доларів. Цей крок також чинитиме новий тиск на Європейський Союз, щоб той відмовився від своїх заперечень проти використання заморожених російських активів.

Як розповіла міністр фінансів США Джанет Єллен, Вашингтон хоче, щоб США допомагали Україні за допомогою заморожених російських активів, не поодинці.

"В ідеалі ми хотіли б, щоб у цьому брала участь уся "Велика сімка", а не просто щоб Сполучені Штати робили це поодинці", — сказала вона.

Видання пише, що більшість європейських країн виступають проти прямої конфіскації активів РФ і скептично ставляться до пропозицій, які, як вони побоюються, можуть підірвати стабільність євро або піддати їх "відплаті" з боку Росії.

Джерела повідомляють, що зусилля США, по суті, зводяться до пошуку способу надати Україні максимально можливу підтримку швидко, а не в менших обсягах, шляхом більш ефективної мобілізації прибутку, отриманого від заморожених активів Росії.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Байден буде менше приділяти уваги Україні через виборців. За словами журналістів, багато американців стурбовані насамперед економічними проблемами в США. Саме їх на свій бік хочуть залучити демократи.

Розвідка США вважає, що війна не закінчиться найближчим часом. За словами директора Національної розвідки Евріл Гейнс, Росія прискорила відновлення своїх військових потужностей і збільшила витрати на оборону до 7% ВВП, що майже вдвічі перевищує середній історичний показник.