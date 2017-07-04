Польша будет препятствовать вступлению Украины в ЕС, - Ващиковский

С Бандерой в Европу Украина не войдет

Глава МИД Польши Витольд Ващиковский заявил о глубинных противоречиях с Украиной по поводу отдельных исторических персоналий.

"Наше послание очень четкое: с Бандерой в Европу Украина не войдет... Мы будем твердо требовать от нее, чтобы все дела были улажены до того, как Киев будет стоять у ворот Европы с просьбой о членстве", - сказал он в интервью польскому изданию wPolityce, которое цитируют европейские СМИ.

При этом Ващиковский провел параллель с ситуацией между Грецией и Македонией.

Последняя не может вступить в НАТО и начать переговоры о членстве в ЕС из-за несогласия Греции с названием Македонии.

Напомним, Вятрович рассказал о масштабах "бандеризации" Украины.