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Главная » Мир » Виновные в катастрофе МН17 могут быть осуждены заочно, – МИД Австралии

Виновные в катастрофе МН17 могут быть осуждены заочно, – МИД Австралии

Виновные в катастрофе МН17 могут быть осуждены заочно, – МИД Австралии
Место падения Boeing-777/ Фото: ИТАР-ТАСС

На борту сбитого Boeing 777 было 38 австралийцев

16.07.17 479
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Преступники, которые в июле 2014 года сбили рейс Малазийских авиалиний MH17, убив 298 человек, которые находились на борту, могут быть осуждены заочно. Об этом заявила министр иностранных дел Австралии Джули Бишоп, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Возможно, что будет проходить заочное судебное разбирательство", – сообщила Бишоп.

Большинство из пассажиров на борту Boeing 777 были голландцами, остальные – из 17 стран, в том числе на борту было 38 австралийцев.

Бишоп призвала Российскую Федерацию соблюдать каждый пункт резолюции №2166 Совета безопасности ООН, автором которой является Австралия.

"Она предусматривает сотрудничество всех государств в целях наказания виновных в катастрофе", – сказала Бишоп.

Ранее сообщалось, что в Нидерландах появится мемориал памяти жертв MH17. Памятный знак расположен около амстердамского аэропорта Скипхол. Мемориал представляет собой памятник, 298 деревьев – столько людей погибли – и поля подсолнухов.

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