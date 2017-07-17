Сеул предложил Пхеньяну возобновить переговоры

Южная Корея предложила КНДР возобновить переговоры о военной линии для снятия напряженности в регионе.
По словам министра обороны Южной Кореи Су Чо Сук, встреча могла бы пройти на северокорейской стороне городка Панмуджом на демаркационной линии, сообщает DW.
Ответа из Пхеньяна пока не последовало.
В качестве возможной темы переговоров называется прекращение взаимной пропаганды в приграничной зоне с использованием мегафонов.
Кроме того, было выдвинуто предложение о возобновлении контактов между организациями Красного креста Южной и Северной Корей.
Напомним, последние подобные переговоры прошли в 2015 году.