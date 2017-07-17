Путин зачислил свою личную гвардию к "стратегическим акционерным обществам"

Президент России Владимир Путин подписал указ о внесении в список стратегических предприятий и акционерных обществ Росгвардию.
Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации РФ.
"Об утверждении перечня стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ" <…> изменение, дополнив раздел 1 пунктом следующего содержания: "Охрана" Росгвардии, г. Москва", — говорится в документе.
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Указ вступает в силу со дня его подписания.
Отметим, в апреле 2016 года Путин подписал указ о преобразовании внутренних войск МВД в национальную гвардию (Росгвардия), подчиняющуюся непосредственно президенту РФ. В ее состав вошли: ОМОНы, СОБРы, подразделения вневедомственной охраны и лицензионно-разрешительной работы.
Напомним, мимоза в России официально признана наркотиком.