Москва и Анкара могут подписать контракт на поставку комплекса ПВО С-400 до конца 2017 года.
Об этом в ходе авиакосмического салона "МАКС-2017" заявил гендиректор Рособоронэкспорта Александр Михеев, сообщают российские СМИ.
По словам Михеева, контракт уже согласован, идет финальный этап подготовки к его реализации.
Гендиректор "Рособоронэкспорта" считает, что с высокой долей вероятности контракт может быть подписан уже до конца 2017 года.
Предварительная стоимость контракта, в который входит поставка двух батарей С-400, может оказаться не менее $2,5 млрд.
Напомним, американцы провели первое в мире испытание лазерного оружия.