В Конгрессе инициируют расследование причастности РФ к протестам против добычи сланцевого газа в США

Члены Палаты представителей Конгресса США потребовали расследовать, финансирует ли Россия протестные кампании экологов, которые выступают против разработок сланцевого газа и применяемой при этом технологии гидроразрыва пласта. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

"В течение многих лет были распространены утверждения о том, что Москва пытается отговорить европейские страны от собственных разработок природного газа как альтернативы российскому топливу", - говорится в сообщении.

В конце июня глава комитета по науке Палаты представителей Ламар Смит и конгрессмен-республиканец Рэнди Вебер попросили главу минфина США Стивена Мнучина расследовать, финансирует ли Кремль "зеленые" кампании против технологии гидроразрывов, которая помогла США обогнать Россию по добыче газа.

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В докладах, сделанных республиканскими законодателями, сообщается, что Россия также стоит за радикальными заявлениями и жесткой критикой, направленной на сектор ископаемого топлива в США.

В свою очередь "зеленые" отрицают свои связи с Россией. В частности, представитель группы The League of Conservation Voters Дэвид Уиллетт заявил, что таким образом республиканцы пытаются отвлечь внимание общественности от скандалов, связанных с президентом Трампом.

Напомним, активные протесты в США против гидроразрывов начались в конце 2000-х годов. Большинство протестов было инициировано местными активистами в новых местах добычи газа, таких как Пенсильвания – люди жаловались, что технология представляет угрозу для их питьевой воды.