Германия предлагает усилить санкции против РФ из-за поставок турбин Siemens в Крым

Страны ЕС могут обсудить этот вопрос в Брюсселе уже в среду

Германия предложила странам Европейского союза расширить санкции против Российской Федерации из-за поставок газовых турбин компании Siemens в оккупированный Крым. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на дипломатические источники, передает РБК-Украина.

Страны ЕС могут обсудить этот вопрос в Брюсселе уже в среду, 24 июля. Для введения новых санкций ЕС требуется единогласное решение.

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В санкционный список могут включить трех-четырех граждан РФ и юридические лица. Согласно данным источников, речь может идти о чиновниках министерства энергетики России и компании "Технопромэкспорт", которая занималась переправкой оборудования на оккупированный полуостров.

Напомним, Россия в обход санкций Запада доставила в оккупированный Крым турбины для электростанций, изготовленные немецкой компанией Siemens.

В Siemens сообщили, что поставляли турбины для проекта на российском Таманском полуострове.

В компании заявили, что предприняты все необходимые шаги, чтобы предотвратить строительство, установку и эксплуатацию газовых турбин Siemens в Крыму.

СМИ сообщают, что российский президент Владимир Путин ранее лично обещал немецкому правительству, что турбины Siemens не попадут в Крым.