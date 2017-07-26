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Главная » Мир » Американский моряк по ошибке послал в воздух 100 млн долларов

Американский моряк по ошибке послал в воздух 100 млн долларов

Американский моряк по ошибке послал в воздух 100 млн долларов
USS John Paul Jones / Фото: Flickr

Ракета должна была уничтожить цель, но взорвалась, прежде чем сбить ее

26.07.17 2292
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Матрос на борту эсминца ВМС США USS John Paul Jones нажал неправильную кнопку во время учений в июне, испортив испытания ракеты стоимостью 100 миллионов долларов.

Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на The Times.

Экипаж ракетного эсминца осуществил запуск ракеты-перехватчика SM-3, которая должна была уничтожить баллистическую ракету без боеголовки, запущенную с Гавайев.

Это было первое испытание ракеты-перехватчика с боевого корабля, оснащенного американской боевой системой Aegis. Ракета должна была уничтожить цель, но взорвалась, прежде чем сбить ее. 

Сначала считалось, что тест потерпел неудачу из-за технической ошибки. Впрочем, после расследования выяснилось, что оператор, который следит за данными, неправильно идентифицировал цель как "дружественную" ракету и нажал кнопку для самоуничтожения перехватчика.

Напомним, на вооружении США появился новейший ракетный эсминец-истребитель

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