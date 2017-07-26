Американский моряк по ошибке послал в воздух 100 млн долларов

Ракета должна была уничтожить цель, но взорвалась, прежде чем сбить ее

Матрос на борту эсминца ВМС США USS John Paul Jones нажал неправильную кнопку во время учений в июне, испортив испытания ракеты стоимостью 100 миллионов долларов.

Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на The Times.

Экипаж ракетного эсминца осуществил запуск ракеты-перехватчика SM-3, которая должна была уничтожить баллистическую ракету без боеголовки, запущенную с Гавайев.

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Это было первое испытание ракеты-перехватчика с боевого корабля, оснащенного американской боевой системой Aegis. Ракета должна была уничтожить цель, но взорвалась, прежде чем сбить ее.

Сначала считалось, что тест потерпел неудачу из-за технической ошибки. Впрочем, после расследования выяснилось, что оператор, который следит за данными, неправильно идентифицировал цель как "дружественную" ракету и нажал кнопку для самоуничтожения перехватчика.

Напомним, на вооружении США появился новейший ракетный эсминец-истребитель.