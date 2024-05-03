В США протестировали секретную дальнобойную ракету с вертолета Viper

Если сложить все имеющееся вооружение ударного AH-1Z Viper, то его дальность все равно будет меньше, чем у новой ракеты LRAM.

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Корпус морской пехоты США испытал неизвестную ракету с дальностью более 240 км. Пуск происходил с ударного вертолета AH-1Z Viper. Об этом сообщает The War Zone.

Новая ракета должна значительно расширить возможности для Военно-морских сил. Вертолет AH-1Z Viper станет носителем дальнобойного оружия, которого раньше не было в арсенале. Ракета получила название LRAM. Первые боевые стрельбы ожидаются в 2025 году.

Полковник морской пехоты Эрик Ропелла, председатель Экспедиционной и передовой группы развития морской авиации командования военно-воздушных систем поделился деталями новой ракеты. Он заявил, что можно сложить все имеющееся вооружение Viper и ее дальность все равно будет меньше, чем у LRAM.

"Поэтому мы очень рады этому... мы уже летали с ним, прикрепленным к [AH-1], а испытания в реальных условиях состоятся в следующем финансовом году. Так что я очень рад это сделать. Я знаю много пилотов-испытателей AH-1, которые борются за то, чтобы быть теми, кто сможет нажать на спусковой крючок во время первого испытания", — рассказал Ропелла.

AIM-9X Sidenwinder на борту AH-1Z Viper

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Подробная информация о возможностях LRAM ограничена. Ранее в Морской пехоте сообщали, что максимальная дальность будет как минимум 241 км, или даже до 278 км. Боеприпас сможет поражать движущиеся наземные и морские цели. Когда дело доходит до наведения, то дальность ракеты будет значительно превышать то, насколько далеко могут "видеть" имеющиеся датчики вертолета AH-1Z. Потенциально к этим вертолетам могут добавить оборудование. Уже были испытания дополнительной радиолокационной системы на AH-1Z для использования с ракетой AGM-114L Longbow Hellfire значительно меньшего радиуса действия, чем у LRAM.

Сейчас используются ракеты AGM-114 Hellfire и AGM-179 JAGM с дальностью чуть более 11 и 8 км соответственно. Также AH-1Z получит ракеты класса "воздух-воздух" AIM-9X Sidewinder с максимальным расстоянием в 32 км.

Напомним, украинские вертолетчики заявляли, что Украине нужны западные ударные вертолеты по типу AH-1Z Viper.

29 марта в Нацгвардии США приземлили вертолеты AH-64 Apache из-за роста количества аварий.