Армию Ирака обвинили в убийствах в Мосуле

После освобождения города там задержано около 1,2 тыс. человек

Правозащитники международной организации Human Rights Watch обвинили армию Ирака в причастности к казням в освобожденном от боевиков террористической организации "Исламское государство" Мосуле. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По данным правозащитников, в Мосуле в середине июля при участии 16-й дивизии армии Ирака произошло убийство не менее четырех человек. Кроме того, HRW заявляет о свидетельствах того, что данное подразделение казнило "значительно больше людей, в том числе и мальчика". В связи с эти правозащитники призывают США прекратить поддержку данного подразделения.

"Правительство США должно приостановить всю помощь и поддержку 16-ой дивизии до окончания полного расследования со стороны Ирака возможных обвинений и соответствующих судебных процессов", – отметили правозащитники.

По словам наблюдателей, в день возможной казни они видели четырех обнаженных мужчин, которых сопровождали военные, после чего услышали несколько выстрелов. По заявлениям военных, они казнили боевиков ИГИЛ.

Также сообщается о казнях некоторых из около 1,2 тыс. задержанных после освобождения Мосула.