В Ташкенте арестовали дочь экс-президента Узбекистана

Ташкент обратился к ряду стран с просьбой арестовать активы преступной группы, с которой была связана Каримова

Гульнаре Каримовой предъявлено обвинение по нескольким статьям.

В управлении по борьбе с организованной преступностью и коррупцией генеральной прокуратуры Узбекистана сообщили, что дочь экс-президента страны обвиняют в мошенничестве, нарушении таможенного законодательства, сокрытии иностранной валюты, нарушении правил торговли или оказания услуг, подделке документов и легализации доходов, полученных преступным путем.

В отношении нее избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ташкент обратился к ряду стран с просьбой арестовать активы преступной группы, с которой была связана Каримова.

Напомним, в 2015 году Каримову уже приговорили к пяти годам ограничения свободы, признав виновной в ряде преступлений, в том числе содействии группировке, которая занималась хищениями, вымогательством денег и растратой госсредств.