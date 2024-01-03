Производство БПЛА на западных деталях: РФ использует Узбекистан для обхода санкций, — ЦНС

По информации подполья, Кремль продолжает сотрудничество со странами Центральной Азии в собственных целях. Помимо сборки дронов Москва хочет купить у Узбекистана советские боеприпасы.

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Российская Федерация хочет использовать Узбекистан для того, чтобы иметь возможность более беспрепятственно обходить международные санкции. Об этом сообщает пресс-служба Центра национального сопротивления 2 января.

По информации украинского подполья, противник хочет профинансировать создание и содержание специальных подставных компаний, при помощи которых и будет осуществляться обход ограничений. Кремль хочет закупать электронику для БПЛА.

"26 декабря 2023 года в рамках встречи лидеров стран СНГ Путин обсудил условия сотрудничества с высшим военно-политическим руководством Узбекистана. В частности, достигнуты предварительные договоренности о создании ряда подставных компаний на территории Узбекистана, которые будут финансироваться российским правительством", — говорится в сообщении.

Также во время встречи было официально заявлено о сотрудничестве в транспортной сфере между странами, продолжают в ЦНС, а это фактически и говорит о намерении создать фиктивные компании, чтобы Москва могла более активно обходить международные санкции.

На предприятиях, которые будут открывать в Узбекистане, при помощи иностранных электронных компонентов будут собирать дроны.

"В дальнейшем эти компании будут экспортировать изделия и компоненты на ряд российских оборонных предприятий. В частности, в "Казанский завод "Электроприбор", "завод Элекон", "Стелла-К" и другие. Также Россия планирует выкупить у Узбекистана запасы советских боеприпасов", — продолжают в подполье.

В конце в ЦНС добавили, что Кремль продолжает использовать страны Центральной Азии в собственных корыстных целях.

Напомним, 22 декабря сообщалось, что президент США Джо Байден усилит финансовые санкции за помощь ВПК России, о чем заявили в Белом доме. В Вашингтоне отметили, что ограничения в финансовой сфере позволят найти товары, имеющие ключевое значение для способности РФ создавать оружие, и прекратить их поставки в страну.