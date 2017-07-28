За девять месяцев в Европе задержали пять российских хакеров, - СМИ

В Европе по запросу США за последние девять месяцев задержали не менее пяти предполагаемых российских хакеров, передает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

Так, россиянина Евгения Никулина арестовали в Праге в октябре 2016 года. Официально его обвиняют в причастности к хакерским атакам на серверы социальных сетей и файлообменников.

Российского хакера Станислава Лисова задержали в январе в аэропорту Барселоны. Его подозревают в разработке вируса, который поражает банковские компьютерные системы.

Кроме того, в Барселоне в апреле по запросу США арестовали Петра Левашова. Согласно обвинению прокуроров, он управлял сетью из десятков тысяч зараженных вирусами компьютеров, которые использовали киберпреступники. Левашов все обвинения отрицает. Если его признают виновным, то в США ему грозит тюремный срок более пятидесяти лет.

Также в начале июля в Латвии арестовали Юрия Мартышева и уже экстрадировали в США. Власти подозревают его в электронном мошенничестве, а также причинении вреда компьютерным системам. По данным спецслужб США, Малышев вел свою деятельность с 2006 года.

Алекснадра Винника задержали в Греции по запросу США. На днях суд в Калифорнии предъявил ему обвинение в отмывании 4 млрд долларов. По версии следствия, россиянин причастен к взлому одной из крупнейших биткоин-бирж и якобы использовал личные данные пользователей, а также помогал преступным группировкам отмывать деньги. Американские правоохранители отметили, что обвинение Виннику было предъявлено еще в 2011 году.