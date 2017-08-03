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Главная » Мир » Фото СМИ: Албанский премьер не попал на фотографию с Пенсом из-за белых кроссовок

Фото СМИ: Албанский премьер не попал на фотографию с Пенсом из-за белых кроссовок

<span class="label red">Фото</span> СМИ: Албанский премьер не попал на фотографию с Пенсом из-за белых кроссовок
Эди Рама / Фото: KosovaToday

Вице-президент США во время визита на Балканы ни разу не вспомнил о роли Албании в регионе

03.08.17 475
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Премьер Албании Эди Рама принял участие в саммите Американо-Адриатической хартии в Подгорице при участии вице-президента США Майка Пенса, однако на совместном фото всех участников встречи он отсутствует. Об этом пишет Европейская правда со ссылкой на черногорскую телерадиокомпанию RTCG.

В публикации отмечается, что албанские СМИ подчеркивали исключительность приезда Пенса на Балканы. Во время саммита вице-президент акцентировал внимание на роли Черногории и на выгодах, которые принесет ей членство в НАТО, однако ни разу не упомянул о роли в регионе Албании, которая является членом Альянса с 2009 года.

"И не только это. Еще более поразило то, что Рамы не было на официальном фото балканских лидеров с Пенсом", - отметил бывший президент Албании Сали Бериша.

Он объяснил отсутствие Рамы на фото тем, что тот был в белых кроссовках, которые уже стали частью стиля албанского премьера.

Фото: RTCG

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