Один из ботов заявил, что "моя китайская мечта — уехать в Америку"

Два чат-бота китайской телеком-компании Tencent были отключены в связи с тем, что они начали выступать против коммунистической партии КНР.

Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на Mashable.

Чат-боты BabyQ и XiaoBing были интегрированы в местный мессенджер и вскоре стали давать ответы, которые шли вразрез с китайской политикой.

В частности на вопрос "Нравится ли тебе коммунистическая партия?" боты отвечали отрицательно, а один из них заявил, что "моя китайская мечта — уехать в Америку".

Напомним, Пекин выступил против новых санкций США в отношении Москвы.