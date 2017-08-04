Два чат-бота китайской телеком-компании Tencent были отключены в связи с тем, что они начали выступать против коммунистической партии КНР.
Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на Mashable.
Чат-боты BabyQ и XiaoBing были интегрированы в местный мессенджер и вскоре стали давать ответы, которые шли вразрез с китайской политикой.
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В частности на вопрос "Нравится ли тебе коммунистическая партия?" боты отвечали отрицательно, а один из них заявил, что "моя китайская мечта — уехать в Америку".
Напомним, Пекин выступил против новых санкций США в отношении Москвы.